In Elden Ring verändert sich das Wetter - wie Dark Souls bei Wind und Regen?

In Elden Ring gibt es wechselnde Wetterbedingungen und Tageszeiten

Das Spiel enthält zudem verschiedene Gebiete wie Graslandschaften, Sümpfe oder alte Burgen

Euren Charakter für das Spiel könnt ihr selbst zusammenbauen

FromSoftwares herausforderndes Action-Spiel Elden Ring soll dynamische Wetterverhältnisse und einen Tag-Nacht-Rhythmus in verschiedenen Biotopen bekommen.

Elden Ring präsentierte sich gestern mit zahlreichen Einblicken in einem neuen Trailer zum Auftakt des Summer Game Fest. Neben einigen düsteren Fantasy-Endrücken gibt es auch weitere neue Details zum kommenden Spiel, so zum Beispiel, dass Wetter und Tageszeit im Spiel wechseln.

Auch die Screenshots zeigen bereits verregnete Szenen, diese sind allerdings nicht einfach an bestimmte Gebiete (oder an Ereignisse wie in Bloodborne) gebunden, sondern verändern sich auch innerhalb eines Areals mit "natürlichen Wetter- und Tageszeitverläufen", wie es in einem Informationsblatt zum Spiel heißt.

Das ist dann etwas für alle, denen Dark Souls ohne plötzliche Sturmgefahr zu einfach war - oder wenn ihr die schwersten Gegner gerne auch mal bei strömendem Regen antreffen wollt.

Heftiger Bosskampf bei Regenwetter - die Frisur hält... oder so.

Diese verschiedenen Bedingungen erlebt ihr in unterschiedlichen Terrains. Wie es heißt, gibt es in Elden Ring "grasige Ebenen, stickige Sümpfe, sich windende Berge, unheilvolle Schlösser und andere Orte von einer Größe, wie man sie noch nie in einem From-Software-Titel gesehen hat".

Neben dem Wetter- und Tag-Nacht-Rhythmus gibt es noch etwas anderes, das variabel ist, und zwar euer Charakter, mit dem ihr euch durch die Elden-Ring-Welt schlagt. Wie schon der auserwählte Untote (Chosen Undead) in den Souls-Games habt ihr nämlich einen Charakter-Editor, mit dem ihr eure Figur anpassen könnt.

Damit könnt ihr ein detailliertes, modernes Charakter-Menü ähnlich wie im Demon-Souls-Remake bekommen und könnt nicht nur euer Aussehen verändern, sondern die Person auch auf euren Spielstil abstimmen.