Yu-Gi-Oh: Antoine Griezmann designt einzigartige Karte - neuer Botschafter des beliebten Spiels

Der französische Fußball-Nationalspieler und Weltmeister Antoine Griezmann ist neuer Botschafter für Konamis Sammelkartenspiel Yu-Gi-Oh.

Und nicht nur das, er wirkt aktiv an der Gestaltung einer neuen Yu-Gi-Oh-Karte mit. Es ist somit das erste Mal, dass eine Karte für das Spiel von einem Botschafter selbst mitgestaltet wird.

"Antoine Griezmann höchstpersönlich ist aktiv in die Entwicklung der Karte involviert und sorgt so dafür, dass seine Ideen dem finalen Design entsprechen", heißt es dazu.

Veröffentlicht wird diese einzigartige Karte dann mit neuen Produkten, die im Laufe des Jahres erscheinen sollen. Ebenso wird die Karte in Yu-Gi-Oh Duel Links verfügbar gemacht, das ihr auf PC und Mobilgeräten spielen könnt.

Antoine Griezmann trifft auf Yu-Gi-Oh.

Abseits dessen tut Griezmann das, was ein Markenbotschafter so tut: für Marketingmaßnahmen in Erscheinung treten.

"Es ist wirklich eine große Ehre, Botschafter des Yu-Gi-Oh! Trading Card Game zu werden", wird Griezmann zitiert. "Diese Lizenz ist etwas, das ich schon seit meiner Kindheit liebe. Es vermittelte stets wesentliche Werte, die man im täglichen Leben braucht: Ausdauer, Mut und vor allem Freundschaft."

"Konami ist stolz darauf, die langjährige Partnerschaft mit dem Yu-Gi-Oh! Trading Card Game zu führen und nun mit einer hochtalentierten und leidenschaftlichen Person wie Antoine Griezmann zusammenzuarbeiten", ergänzt Naoki Morita, Präsident von Konami Digital Entertainment. "Wir freuen uns auf den nächsten Schritt dieser einzigartigen Partnerschaft."

Im folgenden Video spricht Griezmann ein wenig über seine Erlebnisse und seine Beziehung zu Yu-Gi-Oh:

Yu-Gi-Oh ist weltweit in 80 Ländern verfügbar und wird in insgesamt neun Sprachen vertrieben. Neben den klassischen Karten gibt es das erwähnte Duel Links für PC und Mobilgeräte, auf Konsolen und PC bekommt ihr außerdem noch Yu-Gi-Oh Legacy of the Duelist: Link Evolution.