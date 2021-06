Zur EM 2021: Die Trikots aller 24 Teams in Animal Crossing: New Horizons - so holt ihr sie euch

Am heutigen Abend beginnt die UEFA Euro 2020, die aufgrund der Pandemie-bedingten Verzögerung erst 2021 stattfindet, aber trotzdem immer noch so heißt, als wäre es 2020.

Egal. Seid ihr denn schon in EM-Stimmung, kommt die überhaupt so richtig bei euch auf? Um euch entsprechend auf das Turnier vorzubereiten, könnt ihr euch nun auch in Animal Crossing: New Horizons angemessen einkleiden.

Das ist einem Fan des YouTube-Kanals Gametropolis zu verdanken, der sich die Mühe gemacht hat, die Trikots jedes der 24 qualifizierten Teams in New Horizons umzusetzen - vom deutschen Trikot über das der Engländer, Belgier, Schweizer und so weiter, sie alle sind vorhanden.

Alle Trikots könnt ihr euch im nachfolgenden Video anschauen. Darin werden die jeweiligen Kreationen präsentiert und ihr seht zugleich den jeweiligen Code dafür, falls ihr euch eines oder mehrere der Designs holen möchtet.

Na, ein Trikot für euch dabei, mit dem ihr gerne euren Inselbewohner einkleiden möchtet? Mal abgesehen davon: verfolgt ihr die Europameisterschaft und, wenn ja, wer ist in diesem Jahr euer Favorit?

Im April feierte Animal Crossing seinen mittlerweile 20. Geburtstag und war dabei nie erfolgreicher als heute mit New Horizons auf der Switch, das sich seit dem Release im März 2020 mehr als 31 Millionen Mal verkaufte - und damit häufiger als alle bisherigen Teile der Reihe zusammen.

Mit diesem Erfolg stellte das Spiel zugleich einen neuen Europarekord für Nintendo auf, denn in Europa wurde das Spiel mehr als 7 Millionen Mal innerhalb des ersten Jahres verkauft, wodurch es erfolgreicher war als alle bisherigen Nintendo-Titel in ihrem ersten Jahr.