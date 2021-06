Assassin's Creed: Valhalla - Erkundet Eivors Welt in der neuen Discovery Tour!

Seit Assassin's Creed: Origins gehört die per Update nachgereichten Discovery Tours zu den Highlights. Ihr dürft die Spielwelt friedlich erkunden und überall gibt es etwas zu lernen. Das klingt jetzt erst mal nicht so toll, aber es ist immer mit viel Charme gemacht, voller spannender Details und fast wie eine Studienreise in eine andere Zeit.

Nun, vielleicht nicht ganz, aber es zeigt auch mit welchen irrsinnigen Aufwand Ubisoft für Assassin's Creed recherchiert und wie viel historisches Wissen in diese Welten fließen. Insoweit wird es wahnsinnig spannend sein zu sehen, was man für Eivor in Engeland alles zeigen wir, ob auch mystische Welten wie Valhalla zu erkunden sind und es wird sicher viel über die Götter und Monster dort zu lernen geben.

Im Herbst geht es los mit Assassin's Creed: Valhalla - Discovery Tour.

Mehr zu Assassin's Creed: Valhalla