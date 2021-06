Demon Throttle von Devolver kommt nur physisch - oder ist ein fantastischer Fake!

Devolver Digital hat das Switch-Spiel Demon Throttle angekündigt

Das soll angeblich nur physisch erscheinen

Nach all der Satire im Stream könnte der schräge Titel auch ein sehr guter Scherz sein

Devolver Digitals Livestream war mehr ein Kurzfilm mit Werbeeinblendung - kein Problem damit, es war extrem unterhaltsam, aber es warf einige Fragen auf: Was ist Scherz und was ist ernst?

Zwischen Sprüchen wie "Monetization as a Service" und einer Werbung für den MaxPass+ viel noch ein weiterer Begriff, der Rätsel aufgibt: Das Retro-Game "Demon Throttle", das laut Publisher nur physisch erscheinen soll... klingt extrem schräg und der Gameplay-Reveal ist ähnlich wild. Ein Zitat des Abends: "That Demon kissed my wife... Or Somethin'"

Nun stellt sich die Frage: Kommt dieses Meisterwerk der Trashigkeit wirklich und das NUR in physischer Form für die Nintendo Switch oder ist es einfach einer der besten Fakes aller Videospiel-Zeiten? Das kleine Indie-Studio Doinksoft soll der Entwickler dieses Werks mit 8bit-Musik, Pixelgrafik und gutem, alten Arcade-Gameplay sein.

Einen Trailer gibt es dazu auch, der auch die beeindruckend tiefgründige Rahmengeschichte des Spiels zeigt (ihr erinnert euch: der Dämon und die Ehefrau!)

Aber nicht nur Trailer, Name und Veröffentlichung sind schräg, sondern auch die Ankündigungs-Umstände. Angeblich wurde das Spiel einige Tage vor der Präsentation von Twitter-Kanal Wario64 geleakt... und gleich mal von Devolver selbst retweetet. Und nicht nur das: Die entsprechende Datei kam offenbar vom Publisher selbst, also vielleicht nicht wirklich geleakt.

Demon Throttle | Nintendo Switch | 2022 | Physical Exclusive https://t.co/vEtmwS1fSD pic.twitter.com/awgpA1DPN5 — Wario64 (@Wario64) June 12, 2021

Ob das Spiel nun kommt oder nicht, man darf gespannt sein. Falls doch nicht, dann war das ein extrem gut geplanter Streich. Zutrauen würde man es Devolver aber irgendwie, oder?