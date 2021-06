Devolver schmeißt den MaxPass+ in den Raum und nennt es Pressekonferenz!

Wie immer dreht Devolver komplett frei, wenn es um ihre Pressekonferenz geht. In den ersten Minuten werden mehr Schimpfwörter rausgehauen, als alle sonstigen Pressekonferenz-Blooper-Reels zusammen produzieren. Das Ganze nimmt die geldgeile Seite der Spielewirtschaft ins Visier und preist ihren legendären Devolver MaxPass+ an. Zu Recht, denn wer will nicht all den krassen Scheiß in einem fucking legendary Pass haben... Sorry, es färbt ab.

Die Frage ist nur, was ist davon echt? Gibt es den Devolver Pass? Monetarization as a service! Natürlich, wer will das nicht! Videogames and videogame related junk! At no cost to you! Zumindest das Abschließen des Vertrages für den Rest eures Lebens. Es ist nicht nur ein GamePass. Es ist der MaxPass+!!!

Schaut es euch einfach an, wenn ihr die Videospiel-Comedy-Show des Jahres sehen wollt. Ob der MaxPass+ echt ist, kann ich euch nicht abschließend sagen, ich würde sagen nein, aber wen fucking interessiert so was schon... Nein, ist er nicht, aber das ist wie immer großes Kino. "MaxPass+ survivor... I mean subscriber." Comedy-Gold!

Aktuell läuft es noch auf Twitch , später seht ihr hier auch das Video im Nachgang. Viel Spaß!