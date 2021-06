Far Cry 6: Spielt die Bösewichte aus der Reihe im Season Pass

Genug davon, den Helden zu spielen? Dann könnte der Season Pass für Far Cry 6 interessant für euch sein.

Ubisoft hat ihn heute während seiner Ubisoft-Forward-Ausgabe zur E3 2021 angekündigt.

"Zum ersten Mal in der Geschichte des Franchise: werdet zum Schurken", heißt es in der Beschreibung des Trailers.

"Ihr seid Vass. Ihr seid Pagan Min. Ihr seid Joseph Seed", also von Far Cry 3 bis 5 ist alles vertreten. Und wie am Ende des Trailers angedeutet wird, spielt dabei auch Far Cry 3: Blood Dragon eine Rolle.

Unten im Trailer könnt ihr euch einen kleinen Vorgeschmack auf das alles angucken.

Nähere Details liegen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vor.