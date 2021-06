Godfall kommt am 10.08. auf PS4 - mit kostenlosem PS5-Upgrade

Godfall ging in der Startperiode der PlayStation 5 ein wenig unter. Martin konnte das Spiel sogar halbwegs leiden, auch wenn es keinen allzu bleibenden Eindruck hinterließ.

In Sachen Updates hat sich seither durchaus ein bisschen was getan, weshalb Gearbox weiter an dem Loot-Slasher festhält und ihn sogar auf eine weitere Plattform bringt: Die Version für PlayStation 4 erscheint am 10.08.2021 zeitgleich mit dem neuen Update Fire & Darkness. Seht hier den Trailer:

Fire & Darkness ist eine Bezahl-Erweiterung und in den Deluxe und Ascended Editions von Godfall enthalten. Zusätzlich ist das kostenlose Lightbringer-Update enthalten, das neuen Endgame-Content mitbringt.

Optisch sprang einen Godfall durchaus an, obwohl das Charakterdesign doch ziemlich "Power Rangers" mit Tierfetisch war.