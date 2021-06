Neue Castlevania-Serie mit Richter Belmont angekündigt

An Tag fünf von Netflix' Geeked Week wurde auch eine neue, animierte Castlevania-Serie bestätigt.

Nach dem Ende der vierten und finalen Staffel der ersten Castlevania-Serie geht's also in Zukunft woanders weiter.

Genauer gesagt dreht sich das Geschehen diesmal um Richter Belmont, den Sohn von Sypha und Trevor, sowie Maria Renard. Executive Producer der Serie ist Kevin Kolde, Sam und Adam Deats übernehmen die Regie. Wieder mit dabei ist darüber hinaus Powerhouse Animation.

Den Machern zufolge ist man "noch lange nicht fertig mit dieser Welt", was darauf schließen lässt, dass ihr in Zukunft noch eine Menge mehr von Castlevania zu sehen bekommt.

Als neuer Autor und Showrunner kommt Clive Bradley hinzu, die neue Serie spielt im Frankreich des Jahres 1792 und somit vor dem Hintergrund der Französischen Revolution.

The Castlevania Universe is getting even bigger.



An all new series starring Richter Belmont (the son of Sypha and Trevor) and Maria Renard, set in France during the French Revolution, is currently in the works. #GeekedWeek pic.twitter.com/tsdeDpvNGQ — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Die letzte Staffel der ursprünglichen Castlevania-Serie gab am 13. Mai 2021 ihr Debüt auf Netflix und brachte die Geschichte rund um Trevor Belmont (gesprochen von Richard Armitage) zu einem Ende.

Bereits im April gab es Berichte darüber, dass Netflix nach dem Ende der ersten Serie an einem Ableger arbeite. Berichte, die jetzt offiziell bestätigt wurden. Material aus der neuen Serie gibt es bisher aber nicht zu sehen.

Warren Ellis, Showrunner der ersten Castlevania-Serie, war abseits seiner ursprünglichen Arbeit an den Drehbüchern nicht mehr an der Produktion der finalen Staffel beteiligt, nachdem im vergangenen Sommer Vorwürfe wegen sexuellen Fehlverhaltens gegen ihn aufkamen. Diese Anschuldigungen hatte er zurückgewiesen.

Viel mehr lässt sich zur neuen Castlevania-Serie auch nicht sagen. Wann sie starten soll oder wer den Charakteren seine Stimme leiht, ist bisher nicht bekannt.