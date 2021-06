Pokémon Go: Was das neue Spezial-Raid-Wochenende euch heute und morgen bringt

Habt ihr an diesem Wochenende was besonderes vor? Vielleicht bei der Hitze faul auf der Couch liegen.

Wer ein wenig aktiver - zumindest mit den Fingern - sein möchte, kann sich dieses Wochenende in ein Spezial-Raid-Wochenende in Pokémon Go stürzen.

Es beginnt am heutigen Samstag, den 12. Juni 2021, um 10 Uhr und läuft bis zum morgigen Sonntag, den 13. Juni 2021, um 20 Uhr.

Zum einen finden während des Events häufiger Raids an Arenen statt, was auch Stufe-5-Raids und Mega-Raids mit einschließt.

Mehr Bonbons locken euch zu den Raids.

Bis zum 17. Juni könnt ihr in den Fünf-Sterne-Raids noch Regirock, Regice und Registeel finden. Das Wochenende stellt somit eine gute Gelegenheit darf, wenn ihr noch auf der Suche nach einem guten oder einem schillernden Exemplar dieser legendären Pokémon seid.

Obendrein erhaltet ihr im Event-Zeitraum noch doppelt so viele Bonbons, wenn ihr ein Pokémon fangt.Und Trainer ab Level 40 haben beim Fangen eines Pokémon eine dreimal höhere Chance, auch XL-Bonbons zu bekommen.

Wer auf Raids und mehr Bonbons aus ist, für den lohnt sich das Raid-Wochenende also durchaus.

Zuletzt hatte Niantic den verfügbaren Aufbewahrungsplatz für Pokémon erhöht, insgesamt könnt ihr eure Box nun auf maximal 4.500 Plätze vergrößern.

Was euch diesen Monat sonst noch im Spiel erwartet, könnt ihr in unserem Event-Programm für den Monat Juni nachlesen - von Raids über Rampenlichtstunden bis hin zu Events ist eine Menge dabei.

Und falls ihr euch immer schon gewundert habt, wie die Chancen beim Ausbrüten von Eiern tatsächlich stehen, solltet ihr euch diese Fan-Analyse und ihre interessanten Ergebnisse einmal genauer anschauen.