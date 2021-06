Rainbow Six Extraction lässt die Monster los - Release am 16.09. mit Crossplay

Ubisoft hat auf seiner E3-Forward gerade den Termin von Rainbow Six Extraction bekannt gegeben. Der Koop-Shooter der sein Leben als Quarantine startete, was in Corona-Zeiten nicht mehr ganz so vermittelbar ist, soll am 16. September 2021 erscheinen.

In dem Titel geht es mit einigen der bekannten Operators aus Rainbow Six Siege durch eine Serie aus drei Levels mit je einem Missionsziel, das sich immer darum dreht, den parasitären Aliens namens Archaens, das Leben schwer zu machen. Je nachdem, wie weit ihr euch vorwagt, bekommt ihr bessere Belohnungen.

Die Monster kennt ihr vielleicht noch aus dem Outbreak-Event vor ein paar Jahren in Siege. Mittlerweile hat sich die außerirdische Seuche auf weitere Orte ausgebreitet, unter anderem in Alaska. Befallene Orte sind von einem schwarzen Schleim überzogen, der die Spieler verlangsamt.

Koordination, faire Verteilungen von Ausrüstung und cleverer Fähigkeiteneinsatz bringen euch voran. Schleichen scheint auch nicht unwichtig zu sein, was an die alten Rainbow-Six-Tage erinnert. Wenn dann alles schiefläuft, wird es dann eher missionsgetriebenes Left 4 Dead.

Das Spiel soll Crossplay über alle Plattformen bieten, auf denen es erscheint. Und das sind nach Ubisoft-Tradition so gut wie alle: PC, PS4, PS5, XBox One und Series Konsolen, die alle miteinander spielen können.

Wir haben später noch eine Vorschau zu Rainbow Six Extraction für euch.