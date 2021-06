Riders Republic erscheint am 2. September 2021 - Extremsport-Spaß mit bis zu 64 Spielern

Riders Republic zeigte sich mit neuen Impressionen auf der E3.

Die Weltkarte erinnert ein wenig an The Crew und zeigt euch verschiedene Events, die ihr in der Umgebung angehen könnt.

Ihr seid mit dem Fahrrad unterwegs, mit einem Wingsuit oder auch mit einem Snowboard. Ihr rast unter anderem durch enge Canyons, mit dem Fahrrad über Plattformen oder mit dem Bike über steile Pisten.

Und dabei seid ihr mit zahlreichen anderen Spielern gleichzeitig unterwegs, wie das neue Material aus der E3-Show von Ubisoft zeigt. Rennen mit bis zu 64 Spielern gleichzeitig sind möglich.

Sieht nach einer unterhaltsamen Angelegenheit aus, die das Entwicklerteam von Steep hier zusammenbastelt. Und für die ein oder andere lustige Situation dürfte es auch sorgen.

Aber seht selbst, hier ist der brandneue Gameplay-Deep-Dive als Video: