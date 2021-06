Replaced - Wenn ihr noch nicht genug von überstilisierter Dystopie habt.

Super-stylische 2,5D-Actiuon einer Art Cyber-Dystopie habt ihr noch nicht über? Gut so, denn mit Replaced kommt eines von der Sorte mehr und es sieht fantastisch aus. Die liebevoll detaillierte Pixelgrafik zeigt in einem viel zu kurzen Trailer erste Blicke auf eine Welt, die mal wieder... Was auch immer genau passiert, es scheint nicht so gut um sie zu stehen und ihr müsst sie vielleicht retten?

Kann sei, aber was hier so richtig kracht ist die schnelle Bewegung durch den Wald am Anfang, die graue Stadt und natürlich die Kampf-Action vor den großen Fenstern, als würde hier jemand ein wenig Highlander-Reenactment machen. Leider erfahren wir ganz genau, was Replaced wird, im nächsten Jahr.