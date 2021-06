Captain Jack Sparrow kommt zu Sea of Thieves - Crossover mit Fluch der Karibik ab 22. Juni

Captain Jack Sparrow läuft euch bald in in Sea of Thieves über den Weg. Auf der E3 2021 haben Microsoft und Rare mit "A Pirate's Life" ein brandneues, kostenloses Update vorgestellt.

Dieses erscheint am 22. Juni 2021 und ist kostenlos für alle Spieler und Spielerinnen des Titels auf Xbox Series X/S, Xbox One und PC verfügbar.

In dem Crossover mit Disneys Fluch der Karibik tauchen Sparrow uns seine Crew in der Spielwelt auf, Rare spricht hier von nicht weniger als der bisher "ambitioniertesten Story-Kampagne" des Spiels.

"Die Spieler werden sich auf eine Mission begeben, um Jack Sparrow aus seinem Gefängnis zu befreien und die Macht des größten Piratenschatzes der Welt zu erleben, den Jack zufällig gestohlen hat", heißt es. "Jack wird von seinem alten Feind, dem berüchtigten Davy Jones, verfolgt, und ihre Ankunft auf der Sea of Thieves wird letztlich eine Katastrophe darstellen, wenn Jones und seine Kräfte nicht aufgehalten werden."

"Diese ikonischen Charaktere sind viel mehr als nur Cameo-Auftritte, und wir haben mit Walt Disney Games zusammengearbeitet, um eine fesselnde, originäre Geschichte zu entwickeln, die nicht nur zwei Welten zusammenbringt, sondern auch erforscht, was jede von ihnen besonders macht."

Dabei lernt ihr auch neue Umgebungen kennen, während ihr an der Seite von Jack Sparrow gegen Davy Jones kämpft. Gleichzeitig gibt's natürlich neue Feinde, mit denen ihr es zu tun bekommt.

Diese neuen Bedrohungen, unter anderem Phantome und Sirenen, sollen dann auch in zukünftigen Updates überall in Sea of Thieves auftauchen.

Auf jeden Fall ein interessantes Update fürs Spiel, vor allem wenn ihr Fluch der Karibik mögt. Und das Beste ist natürlich, dass es kostenlos ist.