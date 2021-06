Forza Horizon 5 vorbestellen - Editionen, Preise und Zusatzinhalte

Überraschung, Forza Horizon 5 kommt. Okay, es gab einzelne Gerüchte im Vorfeld der E3, aber jetzt ist es offiziell. Das Beste daran ist, dass ihr darauf nicht lange warten müsst, denn das Spiel erscheint bereits am 9. November 2021 für Xbox Series X/S und den PC!

Der neueste Teil der Reihe führt euch diesmal nach Mexiko und lädt euch dort in eine neue, riesige Open-World-Landschaft ein, in der ihr an zahlreichen Events mit ebenso zahlreichen Fahrzeugen teilnehmen könnt.

Wer möchte, kann sich den neuesten Teil des Rennspiels bereits vorbestellen. Nachfolgend seht ihr einen Überblick über alle Editionen und wo ihr diese aktuell bekommen könnt!

Forza Horizon 5 Standard Edition vorbestellen Die klassische Edition des Titels, die euch allein das Hauptspiel und nichts weiter beschert. 69,99 Euro kostet euch Forza Horizon 5 in dieser Variante. Vorbestellung: Forza Horizon 5 - Digitale Standard Edition im Microsoft Store

Forza Horizon 5 Deluxe Edition vorbestellen Eine Stufe teurer wird's mit der Deluxe Edition des Rennspiels zum Preis von 89,99 Euro. Hier steckt zusätzlich noch der Autopass mit drin. Dieser bietet euch 42 zusätzliche Wagen. Über 34 Wochen verteilt erhaltet ihr jede Woche ein neues Fahrzeug, obendrein gibt's noch acht Formula-Drift-Autos. Sie werden eurem Fuhrpark im Spiel kostenlos hinzugefügt. Vorbestellung: Forza Horizon 5 - Digitale Deluxe Edition im Microsoft Store