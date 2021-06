Mario + Rabbids: Sparks of Hope vorbestellen - Editionen, Preise und Bonusinhalte

Endlich ist es offiziell, Mario + Rabbids: Kingdom Battle erhält mit Mario + Rabbids: Sparks of Hope eine Fortsetzung. Diese erscheint erneut exklusiv für die Nintendo Switch und zwar im Jahr 2022, einen konkreteren Termin gibt es bisher nicht.

Wer möchte, kann sich den Titel aber jetzt bereits vorbestellen, um ihn bloß nicht zu verpassen!

Das Abenteuer in Mario + Rabbids: Sparks of Hope führt euch diesmal auf verschiedene Planeten in der Galaxie, wo ihr die finsteren Pläne des mysteriösen und bösartigen Wesens Cursa aufhalten möchte, das die Energie der Sparks aufsaugen möchte - dabei handelt es sich um Kreaturen, die aus der Verschmelzung von Lumas und Rabbids entstanden.