Bericht: Demon's Souls Remake doch für PS4? Datenbankeintrag sorgt für Spekulationen

Es gab bereits zahlreiche Gerüchte darüber, die dann doch wieder zerstreut wurden. Nun ist die Spiele-Gerüchteküche wieder im Gange, denn das Remake von Demon's Souls könnte wohl tatsächlich auf die PlayStation 4 kommen. Der Titel von Bluepoint Games startete als PS5-Exklusivtitel, ein Eintrag des Spiels findet sich nun in der Datenbank des PS4-Stores.

Der Twitter-Kanal "PlayStation Game Size" informiert immer wieder über News und Gerüchte zum Thema PlayStation, mit besonderem Fokus auf neue Patches oder Dateigrößen. Diesmal hat die Seite einen etwas anderen Fund geteilt: Eine Version von Demon's Souls findet sich wohl in der Datenbank des PS4-Stores.

Wie der Twitter-Kanal aber auch betont, heißt das leider noch nicht, dass das Spiel tatsächlich auf die PS4 kommen dürfte. In einem Punkt heißt es: "ABER diese Version kann eingestellt werden, kann bald freigegeben werden oder kann nur eine kleine Testversion für Entwickler sein."

Theoretisch dürfte wenig gegen eine Veröffentlichung auf der PS4 sprechen, auch wenn Sony das zuvor dementierte. Im Gegensatz zum neuen Ratchet and Clank: Rift Apart nutzt es die Technik der PS5 wohl auch nicht so, dass es auf der PS4 unmöglich zu realisieren wäre. Aber man wird ja wohl noch träumen dürfen!

Wie VG247 anmerkt, kam es bereits des Öfteren vor, dass Spiele exklusiv angekündigt und dann doch für beide Konsolengenerationen auf den Markt gebracht wurden, so zum Beispiel Spider-Man: Miles Morales oder Horizon: Forbidden West, allerdings hinkt der Vergleich etwas, denn diese Spiele sind nicht zuerst als reine Next-Gen-Version erschienen, sie waren nur dafür angekündigt.

Eine Ausnahme bildet zum Beispiel das PS5-Action-Game Godfall, das nun doch auch für die PS4 angekündigt wurde - dieser Fall gibt mehr Grund zur Hoffnung, was das Demon's Souls Remake auf der "Last Gen" betrifft.

Bei der Neuauflage von Demon's Souls handelt es sich um ein komplettes Remake des From-Software-Action-Titels aus dem Jahr 2009, das diesmal vom amerikanischen Spielestudio Bluepoint Games entwickelt wurde.