Scalper bieten Metroid Dread Special Editions schon jetzt für mehr als 200 Dollar an

Scalper bieten die Special Editions von Metroid Dread schon jetzt zu hohen Preisen im Internet an. Die Sonderausgaben des Spiels stehen für über 200 Dollar im Internet zum Verkauf.

Kaum waren besonderen Produkte zum kommenden 2D-Actiontitel live, da wurden sie auch schon von Geldhaien aufgekauft. Amiibo zu Metroid Dread werden schon jetzt für mehr als den doppelten Preis im Internet angeboten. Normalerweise kosten die Figuren ca. 29,99 Dollar, angeboten wurden sie für bis zu 70 Dollar. Genau so etwas ist auch schon bei zahlreichen anderen beliebten Amiibo, wie zum Beispiel bei einer Figur aus Zelda Skyward Sword HD, vorgekommen.

Ähnlich erging es auch mit der Special Edition von Metroid Dread, die aus dem Spiel, einer Steelbook-Hülle, einem Artbook und holografischen Kunstkarten besteht. Auf eBay wird diese mittlerweile von Scalpern für mehr als 200 Dollar gelistet (ein Angebot steht sogar bei über 300 Dollar!). Dabei liegt der Originalpreis bei 90 Dollar und das Spiel von Entwicklerstudio MercurySteam erscheint überhaupt erst am 8. Oktober dieses Jahr.

Screenshot von Ebay

Die Möglichkeit, die Produkte auf diese Art vorab auf Ebay zu verkaufen, ist bei uns und auch in den USA aber eigentlich nicht erlaubt, zumindest untersagt das eine Klausel in den Richtlinien der Plattform. Dort heißt es nämlich: "Vorabverkaufsangebote müssen garantieren, dass der Artikel innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf verschickt wird." Ein Produkt, das erst im Oktober überhaupt erscheint, kann der Verkäufer allerdings mit Sicherheit nicht in 30 Tagen verschicken.

Auch eine weitere Regel von eBay wird mit solchen Scalping-AKtionen extrem strapaziert, und zwar das Verbot von "Preiswucher", wie es in den Richtlinien heißt. Dort steht: "Es ist nicht erlaubt, den Preis eines Artikels höher anzusetzen, als was man allgemeinhin als fair und angemessen betrachten kann." Ob nun mehr als das doppelte eines Preises ohne ersichtlichen Grund fair ist? Eher zweifelhaft.

Eigentlich kann man da nur sagen: Unterstützt diese Leute nicht, denn wenn Scalper mit ihrer Geldgier Erfolg haben, wird es wohl immer wieder welche geben, so unfair es auch ist. Ob es einem 200 Dollar wert ist, die Sonderedition zu bekommen, ist aber ja letztlich jedem selbst überlassen, Fans sollten sich aber vielleicht eher gegen solche Scalper stellen und Angebote wie diese melden, statt sie noch zu bestärken.