Kostenlose Koop-Granate: Overcooked 2 jetzt im Epic Games Store mitnehmen

Wenn euch der Sinn nach Koop-Action auf dem PC steht und ihr bisher Overcooked 2 nicht gespielt habt, dann schnell ab mit euch in den Epic Games Store!

Dort gibt's jetzt eine Woche lang die Koop-Granate von Team17 und Ghost Town Games zum kostenlosen Download!

Bis zum 24. Juni 2021 um 17 Uhr habt ihr Zeit, euch den Titel, der normalerweise 22,99 Euro kostet, gratis zu sichern.

Hier treten bis zu vier Spieler und Spielerinnen in einem gemeinsam Kochteam an und reisen durch die Spielwelt, um sie vor den Unbroten zu retten. Wie? Natürlich indem ihr fleißig kocht und die Level mit den erforderlichen Punktzahlen erfolgreich abschließt.

Gemeinsam durch die Küchen der Welt.

Dabei reist ihr übers Land, auf dem Wasser und durch die Luft, ob in Sushi-Restaurants, Magieschulen, Bergwerken und außerirdischen Planeten. Überall gibt es hungrige Mäuler zu stopfen.

Während ihr Pizzen, Hamburger, Kuchen, Sushi und vieles mehr kocht, müsst ihr mit sich verändernden Bedingungen zurechtkommen, darunter Teleporter, bewegliche Plattformen und Level-Elemente oder andere Hindernisse, die das Kochen schwieriger gestalten.

Ein unterhaltsamer Spaß, für den es auch noch mehrere kostenpflichtige DLCs und eine Reihe kostenloser Inhaltsupdates mit neuen Küchen gab. Da seid ihr jedenfalls einige Tage lang gut beschäftigt.

Folgt diesem Link, um euch Overcooked 2 im Epic Games Store zu sichern. Darüber hinaus gibt's noch einen zweiten Gratis-Titel namens Hell is Other Demons, ein Action-Plattform-Shooter mit Roguelite-Elementen in einer Welt voller Dämonen.

Nächste Woche geht's dann mit Sonic Mania und Horizon Chase Turbo als Gratis-Titel weiter.