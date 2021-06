Die spannendsten Angebote zur Jahreshälfte im PlayStation Store - spart bis zu 60 Prozent

Die Hälfte des Jahres 2021 ist schon wieder vorbei. Ging schnell, oder? Während die Tage nun wieder kürzer werden, lockt euch Sony mit einigen neuen "Angeboten zur Jahreshälfte" in den PlayStation Store.

Bis zu 60 Prozent Rabatt verspricht das Unternehmen abhängig vom Titel. Und da eine Menge Spiele mit dabei sind, haben wir versucht, einige der spannendsten Angebote für euch herauszupicken.

Hier geht's zur Gesamtübersicht im PS Store, nachfolgend lest ihr das, was uns so aufgefallen ist.

Outriders ist einer der reduzierten Titel.

Das ist wie gesagt nur eine kleine Auswahl der Titel, die sich aktuell im Zuge der Aktion im Angebot befinden.

Daneben findet ihr noch viele weitere Spiele im Angebot, unter anderem die Yakuza-Remaster und weitere japanische Spiele, ihr könnt mit dem Landwirttschafts-Simulator ins virtuelle Farmen einsteigen, in Earth Defense Force die Erde verteidigen oder euch in der Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy als Anwalt betätigen, um die Unschuld von Angeklagten zu beweisen.

Kurz gesagt: für viele Geschmäcker sollte hier auf jeden Fall was dabei sein. Schaut doch am besten mal rein.