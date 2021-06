Neu im Xbox Game Pass: Iron Harvest, Need for Speed: Hot Pursuit Remastered und mehr

Keine Sorge, Microsoft hat nicht vergessen, dass der Juni noch ein paar Tage andauert. Heute wurde bekannt gegeben, welche Titel noch bis zum 1. Juli neu in den Xbox Game Pass hinzukommen - und auch, welche bald aus der Bibliothek verschwinden.

Fangen wir mit zwei Spielen an, die direkt verfügbar sind. Ab sofort könnt ihr im Xbox Game Pass Worms Rumble (Cloud, Konsole und PC) sowie Medieval Dynasty (PC) spielen.

Bereits morgen, am 24. Juni 2021, geht es dann mit Iron Harvest (PC), Need for Speed: Hot Pursuit Remastered (Konsole und PC) sowie Prodeus (PC) weiter.

Am 1. Juli 2021 folgen dann gleich fünf weitere Spiele: Banjo-Kazooie: Nuts and Bolts (Cloud), Bug Fables: The Everlasting Sapling (Cloud, Konsole und PC), Gang Beasts (Cloud, Konsole und PC), Immortal Realms: Vampire Wars (Cloud, Konsole und PC) sowie Limbo (Cloud, Konsole und PC).

Iron Harvest kommt in den Game Pass.

Davon abgesehen unterstützen jetzt noch mehr Spiele auf Android-Smartphones und -Tablets die Touch-Steuerung. Dabei handelt es sich um:

Dirt 5

Double Kick Heroes

Eastshade

Empire of Sin

Haven

Octopath Traveler

Torchlight III

Yakuza: Like a Dragon

Bleiben noch die Titel, die den Xbox Game Pass in Kürze verlassen. Verabschieden müsst ihr euch ab dem 30. Juni von Battle Chasers: Nightwar (Cloud, Konsole und PC), Marvel vs. Capcom: Infinite (Cloud, Konsole und PC), Mistover (PC), Monster Hunter World (Cloud und Konsole), Out of the Park Baseball 21 (PC), Outer Wilds (Cloud und Konsole), Soulcalibur VI (Konsole) und The Messenger (Cloud, Konsole und PC).

Zuletzt hatte Microsoft betont, dass das Ziel des Unternehmens in Zukunft darin besteht, pro Quartal ein neues First-Party-Spiel in den Xbox Game Pass zu bringen.

Hier könnt ihr eine Xbox-Game-Pass-Mitgliedschaft kaufen (Amazon.de).

Hier könnt ihr eine Xbox-Game-Pass-Ultimate-Mitgliedschaft kaufen (Amazon.de).