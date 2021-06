Sonic-DLC für Minecraft veröffentlicht - Feiert das Jubiläum als blockiger Igel

Die Feierlichkeiten zum Jubiläum von Sonic the Hedgehog gehen munter weiter. Heute wird der blaue Igel 30 Jahre alt und das könnt ihr nun auch noch in Minecraft feiern.

Dabei hilft euch der brandneue Sonic-DLC, den ihr jetzt in Minecraft auf dem Marktplatz finden könnt.

Damit erhaltet ihr zum einen Sonic the Hedgehog in blockiger Form, wie ihr es auch im Trailer zu sehen bekommt. Zum anderen wurden verschiedene klassische Umgebungen aus der Reihe nachgebaut, zum Beispiel die Green Hills Zone und die Chemical Plant Zone.

Dort habt ihr wiederum die Möglichkeit, Ringe einzusammeln. Okay, blockige Ringe, aber immer noch goldene Ringe. Außerdem bringt Sonic noch verschiedene Hindernisse und Bossgegner zum Besiegen mit sich.

Gleichzeitig lässt sich Sonic zu seinem Geburtstag nicht beschenken, er hat ein Geschenk für euch mitgebracht. Dabei handelt es sich um ein spezielles Item für den Character Creator, das ihr euch kostenlos auf dem Marktplatz des Spiels abholen könnt.

"Ihr könnt auch Sonics Geburtstag feiern, indem ihr an einem speziellen Server-Event teilnehmt!", heißt es auf der offiziellen Webseite. "In Kürze startet The Hive eine zweiwöchige Server-Hub-Übernahme mit Minispielen und ein paar festlichen Überraschungen. Ich habe das Gerücht gehört, dass an einem der Wochenenden etwas Besonderes passiert, also schaut regelmäßig rein!"

Zuletzt gab es bereits einige Jubiläumsneuigkeiten rund um Sonic. Zum Beispiel ist für 2022 ein neues, großes Sonic-Projekt geplant, indes kommt ein Remaster von Sonic Colors, Klassiker findet ihr in der Sammlung Sonic Origins und auch eine Fortsetzung des Kinofilms sowie eine animierte Netflix-Serie sind in Arbeit.