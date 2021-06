25 Prozent sparen: Nier Replicant ver.1.22474487139 nur noch kurz als Angebot der Woche im PS Store

Interesse daran, eure Sammlung um Nier Replicant ver.1.22474487139 zu ergänzen? Dann sprecht zuerst einmal den Namen fehlerfrei aus!

Nein, müsst ihr nicht, es reicht, wenn ihr einfach den PlayStation Store ansteuert, denn dort ist der Titel noch für kurze Zeit das Angebot der Woche.

Bis zum 1. Juli 2021 könnt ihr noch 25 Prozent sparen und zahlt so 44,99 Euro statt 59,99 Euro. Wenn das verlockend genug ist, gelangt ihr hier zur Produktseite im PlayStation Store.

Bei ver.1.22474487139 handelt es sich um eine aktualisierte Version von Nier Replicant, das ursprünglich im April 2010 in Japan erschien, was schon ein paar Jährchen her ist.

Die Neuauflage gibt's gerade günstiger.

Oder anders gesagt: "Nier bleibt Nier", schreibt Martin im Test. "Auch im Remake ist es der mutige und ein wenig verschrobene Paradiesvogel unter den Action-Adventures. Gut so!"

Das Prequel von Nier Automate erhielt für die Neuveröffentlichung einige Modernisierungen in puncto Technik, aber auch neue Inhalte.

Es gibt zum Beispiel eine neue Meerjungfrau-Extra-Episode, in der es um ein Schiffswrack und ein kleines Mädchen geht, ebenso gibt's Extra Dungeons im DLC 15 Nightmares, der zuvor für das Original in Japan erhältlich war.

Darin verschlägt es euch in eine Reihe schwieriger Dungeons, die euch mit neuen Waffen und zusätzlichen Kostümen belohnen, sofern ihr sie denn bewältigt.

Weiterhin könnt ihr ausgewählte Tracks aus Nier Automata nach dem Durchspielen als Hintergrundmusik abspielen und die Synchronsprecher beziehungsweise Synchronsprecherinnen von 2B und 9S sind im Spiel zu hören.

Anders gesagt: eine gelungene Neuauflage des Originals. Wer zuschlagen möchte, sollte dem obigen Link zum PlayStation Store folgen.