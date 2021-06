Eure Games with Gold im Juli: Conker und Rock of Ages 3

Microsofts Games with Gold für den Juli 2021 stehen fest. Wie üblich stehen vier Titel auf dem Programm, also schauen wir mal, was ihr in diesem Monat schönes bekommt.

Da hätten wir zum einen Planet Alpha (1. bis 31. Juli 2021, Xbox Series X/S und Xbox One), in dem ihr auf dem gleichnamigen, fremdartigen Planeten strandet. Ihr seid alleine, erkundet diesen Planeten, der von einem einzigartigen Sonnenzyklus beeinflusst wird, und entdeckt nicht nur seine Geheimnisse, sondern auch Gefahren.

Ein wenig verrückter wird es in Rock of Ages 3: Make and Break (16. Juli bis 15. August 2021, Xbox Series X/S und Xbox One), einer Mischung aus Tower Defense und Arcade-Action, die von abgedrehtem Humor à la Monty Python inspiriert ist.

In Rock of Ages 3 geht es ein wenig abgedrehter zur Sache.

Auf der einen Seite müsst ihr hier Abwehrvorrichtungen bauen und auf der anderen versuchen, eure Gegner so schnell wie möglich zu vernichten. Dabei sind auch Duelle zu zwei im Splitscreen oder zu viert online möglich. Sechs verschiedene Modi gibt's insgesamt, ebenso 20 verschiedene Steinbrocken.

Spiel Nummer drei ist Conker: Live and Reloaded (1. bis 15. Juli 2021, Xbox Series X/S, Xbox One und Xbox 360), in dem ihr euch durch eine anzügliche Welt voller schräger Figuren bewegt, wo euch wiederum anstößiges Verhalten und "zum Brüllen komische Filmparodien" erwarten. Ihr könnt alleine oder im Mehrspieler-Modus spielen und habt dabei die Wahl zwischen sechs Klassen sowie verschiedenen Waffen, Fähigkeiten und Fahrzeugen.

Der letzte Titel des Monats ist Hydro Thunder (16. bis 31. Juli 2021, Xbox Series X/S, Xbox One und Xbox 360). Mit euren Schnellbooten rast ihr hier über verschiedene Wasserstrecken, könnt offline sowie online spielen und euch mit den transformierbaren Booten den Sieg holen.

Was sagt ihr zu den Spielen im Juli?

Hier bekommt ihr Xbox Live Gold (Amazon.de).