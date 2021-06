Ghost of Tsushima: Director's Cut erhält Altersfreigabe für PS5 und PS4

Für alle die sich wundern: Ghost of Tsushima: Director's Cut ist ein unangekündigtes, neues Spiel, das auf einer Rating-Website gesichtet wurde. Wie es scheint, soll der Titel für die PS4 und die PS5 erscheinen.

Beim Entertainment Software Rating Board (ESRB) gibt es aktuell einen Eintrag für Ghost of Tsushima: Director's Cut, der den Titel für PlayStation 4 und PlayStation 5 als "Mature 17+" einstufte. Bei uns dürfte der mysteriöse Director's Cut also mit einer roten 18 versehen werden.

Wie ein Nutzer auf ResetEra anmerkt, soll das Abenteuer von Sucker Punch für eine eigenständige Erweiterung mit dem Namen Ghost of Ikishima vorgesehen sein. Vielleicht sehen wir diesen DLC in diesem Titel. Auch ein PS5-Upgrade für das eigentlich PS4-exklusive Spiel wird heiß diskutiert. Was genau der Director's Cut beinhaltet, steht noch nicht fest.

Die Beschreibung des Spiels beim ESRB unterscheidet sich nur leicht vom Originaltitel. Aufgepasst: Wer sich die blutigen Szenen nicht spoilern lassen will, der überspringt die nächsten drei Absätze lieber.

Hier seht ihr die Einstufung der Altersbeschränkung.

"Es handelt sich um ein Actionspiel, in dem die Spieler die Rolle eines Samurai (Jin Sakai) übernehmen, der im Japan des 13. Jahrhunderts auf Rachefeldzug gegen mongolische Invasoren geht. Die Spieler durchqueren Open-World-Umgebungen, interagieren mit Charakteren, erfüllen Quests (z. B. Attentate) und infiltrieren feindliche Festungen. Die Spieler verwenden Samurai-Schwerter, Giftpfeile und Pfeile, um Feinde im Nahkampf aus der dritten Person zu bekämpfen."

"Einige Angriffe führen zur Zerstückelung/Enthauptung feindlicher Soldaten, oft begleitet von großen Blutspritzereffekten. Spieler können auch Attentate ausführen (z. B. Halsabstechen, Aufspießen mit dem Schwert), um Feinde leise zu erledigen."

"In Zwischensequenzen werden zusätzliche Gewalttaten gezeigt: ein Soldat, der angezündet und enthauptet wird; gefesselte Zivilisten, die angezündet und auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden; ein enthaupteter Mann, der seinen Kopf in Richtung Bildschirm hält. Das Spiel zeigt auch das entblößte Gesäß eines Mannes, der in einer heißen Quelle badet. Das Wort "Sh*t" kommt im Spiel vor."

Klingt genauso brutal wie Ghost of Tsushima - aber warum sollte das auch anders sein? Fans können sich jetzt erstmal zurücklehnen und auf eine Ankündigung warten. Sucker Punch Productions Samurai-Rollenspiel erschien am 17. Juli 2020 exklusiv für die PS4. Vielleicht wartet PlayStation auf den ersten Geburtstag von GoT?

Vor etwa einer Woche wurde erhielt der Titel ein neues Box-Design, dass eine Portierung für den PC andeutete.