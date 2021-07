Neue PS Plus Spiele im Juli 2021: CoD Black Ops 4 und A Plague Tale kostenlos!

Auch die neuen PlayStation-Plus-Spiele für den Monat Juli stehen nun fest.

Drei neue Titel könnt ihr euch in diesem Monat wieder sichern, einer davon ist Activisions Shooter Call of Duty: Black Ops 4.

Der vierte Teil der Reihe verzichtete auf eine Kampagne und ist ein reines Multiplayer-Paket, inklusive Zombie- und Blackout-Modus (Battle Royale). Der PS-Plus-Release dürfte dem Online-Part des 2018 veröffentlichten Titels vermutlich noch einmal ein wenig Leben einhauchen.

In den Ring geht's stattdessen in WWE 2K Battlegrounds. Hier kämpft ihr mit zahlreichen WWE-Superstars und -Legenden weltweit in interaktiven Umgebungen, setzt Spezialfähigkeiten und Power-ups ein.

Verfügbar sind Modi wie Steel Cage, Royal Rumble, ihr könnt sowohl offline wie auch online spielen. Abseits der üblichen Matches gibt es auch einen Story-Modus mit Paul Heyman und Stone Cold Steve Austin, ebenso lassen sich eigene, individuell gestaltete Charaktere erstellen.

A Plague Tale bkeommt ihr für die PS5.

Das dritte Spiel im Bunde ist A Plague Tale: Innocence, dessen brandneuen PS5-Version direkt zum Release zu PlayStation Plus kommt. Ihr begleitet hier die junge Amicia und ihren Bruder Hugo auf einer Reise durch die dunkelste Zeit in der Geschichte Europas.

Ihr werdet von der Inquisition verfolgt und seid zugleich von Rattenschwärmen umgeben, dabei müsst ihr euch gegenseitig verstehen und euch vertrauen, damit ihr in dieser feindseligen Umgebung überlebt.

Die neuen Spiele sind ab dem 6. Juli 2021 und bis zum 2. August 2021 für euch verfügbar. Ebenso bekommt ihr bis zum 2. August weiterhin noch Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown.

Und bis zum 6. Juli habt ihr noch die Gelgenheit, euch die Juni-Titel Star Wars Squadrons und Operation: Tango zu sichern.

Wer noch kein PlayStation Plus hat, kann sich ein Abonnement in verschiedenen Ausführungen im PlayStation Store holen.