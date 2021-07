In Test Drive Unlimited: Solar Crown rast ihr ab September 2022 durch Hongkong

Das neue Test Drive Unlimited hat ein Release-Datum erhalten!

Am 22. September 2022 soll Test Drive Unlimited: Solar Crown buchstäblich an den Start gehen, bis dahin dauert's also noch ein Weilchen.

Im brandneuen Cinematic Trailer wurde indes der Schauplatz des neuesten Teils vorgestellt: diesmal geht's nach Hongkong.

Zudem stellten Amaury Beyris und Alain Jarniou, Game Director und Creative Director bei KT, Racing, ein paar weitere Einzelheiten vor. Verraten haben sie zum Beispiel die Namen der rivalisierenden Clans, die um Mittelpunkt der Handlung von Solar Crown stehen.

Bei besagten Clans handelt es sich um die Streets und um die Sharps. Ihr schließt euch einem davon an und versucht mit der Zeit in der Rangfolge nach oben zu klettern.

Während der Nacon Connect bezeichneten Jarniou und Beyris das Spiel als MMO, ebenso könnt ihr in der offenen Welt die Straßen verlassen und dort fahren, wo ihr möchtet. Dabei führt euch Solar Crown auch über die Grenzen der Stadt hinaus ins Umland.

Echtes Gameplay aus dem Rennspiel gab's aber auch diesmal leider nicht zu sehen.

Test Drive Unlimited: Solar Crown erscheint am 22. September 2022 für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, PlayStation 4 und Xbox One.