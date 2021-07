Neu im Xbox Game Pass: Tropico 6, Farming Simulator 19 und mehr

Der Xbox Game Pass startet mit insgesamt sieben neuen Spielen in den Juli.

Jetzt steht das Programm bis zur Monatsmitte fest und bereits verfügbar ist Going Under (Cloud, Konsole und PC).

Drei weitere neue Titel folgen dann am 8. Juli, dabei handelt es sich um Dragon Quest Builders 2 (Cloud), Tropico 6 (Cloud, Konsole und PC) sowie UFC 4 (Konsole).

Ebenfalls drei neue Spiele erwarten euch eine Woche später am 15. Juli. An diesem Tag kommen Bloodroots (Cloud, Konsole und PC), der Farming Simulator 19 (Cloud, Konsole und PC) und The Medium (Cloud) in die Xbox-Game-Pass-Bibliothek.

Wie vor kurzem bereits bekannt gegeben wurde, ist die Cloud-Gaming-Beta jetzt auch auf PCs und Apple-Geräten im Xbox Game Pass Ultimate verfügbar.

Was euch bis Mitte Juli erwartet.

Spieler und Spielerinnen aus 22 Ländern können das Feature testen. Im Hintergrund werkelt neue Xbox-Series-X-Hardware in den Serverzentren, die für schnelleres Laden, höhere Bildraten und eine bessere Bildqualität sorgen sollen.

Ihr könnt diese Funktion mittels Microsoft Edge, Chrome und Safari-Browser auf entsprechenden Geräten verwenden, indem ihr diese Seite besucht.

Wer den Xbox Game Pass Ultimate hat, kann darüber hinaus ab sofort und noch bis zum 15. Juli 2021 vorzeitig auf das neue Space Jam: A New Legacy - The Game zugreifen. Erst ab dem erwähnten Datum ist es dann für alle anderen verfügbar.

Und natürlich gibt es auch diesmal wieder einige Titel, die bald den Xbox Game Pass verlassen. In Kürze sind das am 14. Juli 2021 EA Sports UFC (EA Play, Konsole) und EA Sports UFC 2 (EA Play, Konsole) sowie am 15. Juli 2021 Endless Space 2 (PC), Downwell (PC) und CrossCode (Cloud, Konsole und PC).

