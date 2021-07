Michelle Yeoh ergänzt die Besetzung von The Witcher: Blood Origin

Die Besetzung des Prequels The Witcher: Blood Origin ist um eine weitere Schauspielerin gewachsen.

Wie Netflix mitteilt, spielt Michelle Yeoh (Die Geisha, Tiger and Dragon, Star Trek: Discovery) die Elfin Scian.

Scian befindet sich auf einer "tödlichen Mission" und ist auf der Suche nach einem gestohlenen, heiligen Schwert. Diese Suche führt sie "auf eine Reise, die das Schicksal des Kontinents verändert".

Bereits bekannt ist, dass Laurence O'Fuarain die Rolle des Kriegers Fjall spielt. Nicht mehr mit dabei ist indes Jodie Turner-Smith. Netflix hatte sie noch im Januar als Éile vorgestellt - "eine wilde Kriegerin mit der Stimme einer Göttin" -, aber bei Turner-Smith kam es zu Terminkonflikten, daher musste sie das Projekt wieder verlassen.

Vom Weltraum in die Fantasy-Welt von The Witcher.

The Witcher: Blood Origin ist eine neue, sechsteilige Serie, die 1.200 Jahre vor den Geschehnissen der Witcher-Serie mit Henry Cavill als Geralt spielt.

Blood Origin soll die Erschaffung des ersten Hexers zeigen, ebenso geht es um die Ereignisse, die zur Sphärenkonjunktion führten, eine Kollision verschiedener Universen, wodurch Monster auf die Welt kamen.

Lauren S. Hissrich, Showrunnerin der Witcher-Serie, ist bei Blood Origin als ausführende Produzentin mit an Bord. Showrunner und Autor des Prequels ist indes Declan de Barra, der die Episode "Bankette, Bastarde und Begräbnisse" aus der ersten Witcher-Staffel schrieb.

Michelle Yeoh is joining the cast of THE WITCHER: BLOOD ORIGIN as the sword-elf Scian, whose deadly quest to retrieve a stolen sacred sword will lead her on a journey that will change the outcome of the Continent. pic.twitter.com/YzTo3yvTic — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) July 6, 2021

Es ist eines von drei Witcher-Projekten, an denen Netflix derzeit arbeitet. Neben der zweiten Witcher-Staffel ist auch noch ein Anime-Film namens Nightmare of the Wolf in Arbeit, in dem es um Vesemir geht.

Indes findet am kommenden Wochenende die erste WitcherCon von Netflix und CD Projekt statt. Dort dürfte es ein paar Neuigkeiten zum Witcher-Universum geben, mit einem neuen Spiel ist aber nicht zu rechnen.