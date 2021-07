Bis zu 75 Prozent sparen mit den neuesten Angeboten im PlayStation Store!

Sony entführt euch im PlayStation Store ab sofort auf den Planet der Rabatte.

Zumindest heißt so die neueste Aktion mit zahlreichen Sonderangeboten, die euch je nach Titel eine Ersparnis von bis zu 75 Prozent einbringt.

Und da sind eine ganze Menge Dinge dabei, von neueren bis hin zu älteren Spielen.

Schaut euch hier die Übersichtsseite im PS Store an, nachfolgend eine kleine Auswahl an Titeln, die im Angebot sind:

Resident Evil 2 Remake ist bei den Angeboten mit dabei.

Was gibt's noch Interessantes? Ihr könnt im Remake von MediEvil (14,99 Euro statt 29,99) noch einmal den Kampf von Sir Daniel Fortesque gegen den Zauberer Zarok erleben, in Daedalics Koop-Titel Unrailed (9,99 Euro statt 19,99, 7,99 Euro mit PS Plus) gemeinsam Spaß haben und in Shadow Tactics (4,99 Euro statt 49,99) durch die Gegend schleichen.

Oder ihr sucht in Lonely Mountains: Downhill (13,99 Euro statt 19,99, 11,99 Euro mit PS Plus) auf eurem Bike den besten, schnellsten Weg vom Berg nach unten, während ihr in Rebel Galaxy Outlaw (16,49 Euro statt 29,99, 13,49 Euro mit PS Plus) durch den Weltraum fliegt, Jobs erledigt, Geld sammelt und einen Mörder jagt.

Ist für was Interessantes dabei?