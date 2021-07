Nein, die Retail-Version von Monster Hunter Stories 2 erfordert keinen Download

Unter Umständen habt ihr in den vergangenen Tagen mitbekommen, dass die Retail-Version von Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin für Nintendo Switch einen größeren Download erfordern könnte.

Das entspricht allerdings nicht der Wahrheit, wie sich jetzt herausgestellt hat.

Grund für die Annahme waren Fotos der Handelsversion aus Nordamerika, die von einem Mitarbeiter im Handel gemacht wurden und in den vergangenen Tagen die Runde machten.

Auf der Vorderseite der Verpackung hieß es, dass ein "Download erforderlich" sei, während auf der Rückseite ein Download von mindestens 15 GB angegeben wurde. Nintendos Webseite gibt die Größe des Spiels mit rund 13,8 GB an.

Dabei handelt es sich aber einfach nur um einen Fehldruck. Nicht nur ein nordamerikanischer Spieler, der das Spiel früher bekam, bestätigte in der Zwischenzeit, dass kein Download erforderlich ist, auch Capcom hat sich mittlerweile selbst zu der Thematik in den sozialen Medien geäußert.

"Wichtige Infos zu #MHStories2 für #NintendoSwitch: Die physische Version erfordert KEINE Downloads oder Installationen, um das Spiel zu starten", heißt es auf dem offiziellen Twitter-Account zu Monster Hunter.

Lediglich einen Day-One-Patch gibt es und der ist Capcom zufolge um die 0,5 GB groß.

?? Important info on #MHStories2 for #NintendoSwitch:



?? The physical version does NOT require any downloads or installation to start playing.



?? The digital version requires 13.5GB of free space.



?? A Day-1 Patch requires 0.5GB of free space.



Apologies for any confusion. — Monster Hunter (@monsterhunter) July 8, 2021

Interessanterweise fehlt dieser Hinweis auf der Verpackung des Spiels in Europa, anscheinend wurde nur ein Teil der Verpackungen falsch bedruckt.

Wenn ihr aber aufgrund dessen gezögert habt, was den Kauf der Retail-Version von Monster Hunter Stories 2 anbelangt, könnt ihr nun unbesorgt zugreifen.

In meinem Test zum neuen Ableger der beliebten Reihe verrate ich euch, warum sich das lohnt. Darüber hinaus ist das Spiel der beste Beweis dafür, wie sich eine Marke sinnvoll erweitern lässt.