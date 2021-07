Battlefield 2042 bringt beliebte Maps zurück und einen neuen Modus!

Im Rahmen eines EA-Streams mit dem Titel "The Future of FPS" gab es auch ein paar Appetithäppchen zum kommenden AAA-Shooter Battlefield 42 zu entdecken. Zum Beispiel deutete Christian Grass von den Ripple Effect Studios an, dass sich die Fans der Franchise wohl auf die Rückkehr einiger beliebter Maps freuen können.

Der neuste FPS-Teil Battlefield 2042 spielt, wie der Titel schon sagt, in der nahen Zukunft und soll im Herbst dieses Jahr erscheinen. Dazu deutete Manager Grass an: "Wir fügen einige der beliebtesten Karten der Fans wieder in Battlefield 2042 ein." Welche Inhalte genau zurückkehren sollen, verriet er allerdings noch nicht - welche Karten aus den bisherigen Spielen würdet ihr denn gerne noch einmal im neuen Shooter sehen?

Im Rahmen dessen deutete Grass einen neuen Modus für das kommende Battlefield an. Es gab bereits Spekulationen, die sich ebenfalls um alte Maps im neuen Shooter drehten.

So kursieren schon massig Gerüchte nach einem Leak, dass das Spiel eine Art "Hub" bekommen könnte, in dem man mit Maps, Waffen und Fahrzeugen aus früheren Battlefield-Teilen spielen kann - in einer aufpolierten Version für die aktuellen Plattformen. Bestätigt sind diese Gerüchte noch nicht, es könnte sich dabei aber um den noch unbekannten Modus handeln, den Grass angedeutet hat.

Bei den sogenannten Ripple Effect Studios unter Leitung von Grass handelt es sich übrigens um den neuen Namen von DICE LA, die an dem neuen Shooter arbeiten. Battlefield 2024 soll am 22. Oktober für PC, Playstation und Xbox erscheinen, gepublisht von Electronic Arts.