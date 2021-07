FIFA 22 vorbestellen - Editionen, Preise und Bonusinhalte

FIFA 22 setzt natürlich auch in diesem Jahr wieder auf König Fußball und möchte euch vor den Bildschirm fesseln. Am 1. Oktober 2021 erscheint das Spiel für Xbox Series X/S, PlayStation 5, PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch.

Eine grundlegende, wichtige Sache, die ihr dabei berücksichtigen solltet, ist, dass FIFA 22 allein auf Xbox Series X/S, PS5 und Google Stadia die neue HyperMotion-Next-Gen-Technik einsetzt. Wer eine Version mit den modernsten Spielsystemen haben möchte, muss also auf eine davon zurückgreifen.

Und auf Nintendo Switch gibt's erneut nur eine Legacy Edition, ihr bekommt dort also nicht mehr als aktualisierte Kader und Trikots.

Abseits dessen solltet ihr folgendes wissen...