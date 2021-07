The Witcher Staffel 2 kommt am 17. Dezember 2021 - hier ist der neue 2-Minuten-Teaser

Pünktlich zu den Weihnachtsfeiertagen in diesem Jahr soll die zweite Staffel von The Witcher an den Start gehen.

Ab dem 17. Dezember 2021 ist sie auf Netflix zu sehen, wie am Wochenende im Rahmen der WitcherCon bekannt gegeben wurde.

Auf dem Teaser-Artwork zur zweiten Staffel stehen dabei vor allem Geralt von Riva (Henry Cavill) und Prinzessin Cirilla von Cintra (Freya Allan) im Mittelpunkt.

Das Teaser-Artwork zur zweiten Staffel.

Brandneue bewegte Eindrücke liefert euch darüber hinaus ein rund zwei Minuten langer Teaser zur zweiten Staffel.

Wer ein paar Einblicke haben möchte, findet besagten Teaser nachfolgend. Ansonsten könnt ihr ihn auch überspringen, wenn ihr euch nicht spoilern lassen möchtet.

"Überzeugt davon, dass Yennefer bei der Schlacht von Sodden gestorben ist, bringt Geralt von Riva die Prinzessin Cirilla an den für ihn sichersten Ort - sein Zuhause aus Kindheitstagen, Kaer Morhen", schreibt Netflix zur zweiten Staffel.

Außerhalb der Mauern von Kaer Morhen kämpfen wiederum Menschen, Elfe und Dämonen um die Vorherrschaft auf dem Kontinent. Aber auch um eine andere Bedrohung muss sich Geralt kümmern, nämlich um die mysteriösen Kräfte, die im Inneren von Ciri schlummern.

Einem kurzen Video von Netflix zufolge hören die neuen Episoden auf die Namen "A Grain of Truth", "Kaer Morhen", "What is Lost", "Redanian Intelligence", "Turn Your Back", "Dear Friend" und "Voleth Meir". Das sind zumindest die Titel von sieben Stück, bei der letzten Folge steht noch "Top Secret".

Indes lässt sich auch CD Projekt den Hype rund um die Serie nicht entgehen und hat neuen DLCs für The Witcher 3, die durch die Serie inspiriert wurden, für dieses Jahr angekündigt. Details zum Inhalt liegen allerdings noch nicht vor.

Seid ihr gespannt auf die zweite Staffel der Serie?