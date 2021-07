Minecraft Dungeons: Sechster DLC erscheint am 28. Juli 2021 - ebenso eine Ultimate Edition!

Minecraft Dungeons wächst weiter und erhält bald seinen mittlerweile sechsten Download-Inhalt.

Es ist zugleich der letzte von vier DLCs, die Teil des Season Pass für das Diablo im Minecraft-Look sind.

Am 28. Juli 2021 geht der DLC Echoing Void an den Start und bringt die Story, "der wir mehr als ein Jahr lang gefolgt sind", zu einem Ende. Dabei verschlägt es euch in die Dimension "das Ende", in der unter anderem Enderdrachen und Endermen auf euch warten.

"Bedeutet das, dass es für Minecraft Dungeons vorbei ist? Sicherlich nicht - es wird noch viel mehr kommen - aber eins nach dem anderen!", heißt es auf der offiziellen Minecraft-Webseite.

Zu Besuch beim Ende.

In Echoing Void erwarten euch unter anderem natürlich neue Feinde, legendäre Ausrüstung und neue Missionen, in denen ihr die Bedrohungen aufhalten müsst, die in dieser Dimension lauern.

Zeitgleich mit dem DLC wird ein weiteres, kostenloses Inhaltsupdate veröffentlicht. Damit bekommt ihr zum Beispiel ein paar neue Verzauberungen, ebenso wird das "Gauntlet of Gales" eingeführt, eine Labyrinth-artige Mission, die eure Fähigkeiten mit Herausforderungen und Rätseln auf die Probe stellen soll.

Zugang zu dieser neuen Quest erhaltet ihr über die Missionskarte in eurem Lager.

Aber das war's noch nicht mit den Neuigkeiten. Ebenfalls zeitgleich mit Echoing Voids wird eine Ultimate Edition von Minecraft Dungeons veröffentlicht.

Diese umfasst neben dem Hauptspiel alle sechs DLCs, die bis dahin veröffentlicht wurden: Jungle Awakens, Creeping Winter, Howling Peaks, Flames of the Nether, Hidden Depths und Echoing Void. Und das alles bekomm ihr zu einem günstigeren Preis im Vergleich zum Einzelkauf.