NBA 2K22: Candace Parker ist die erste Frau auf dem Cover - und wer noch zu sehen ist

Erstmals zeigt NBA 2K in diesem Jahr mit NBA 2K22 auch eine Cover-Athletin.

Allerdings nur regional begrenzt, denn diese spezielle Version der Standard Edition mit dem sechsmaligen WNBA-All-Star und WNBA-Champion Candace Parker gibt es nur in Amerika.

Ein weitere spezielle Version der Standard Edition von NBA 2K22 gibt es indes in Japan, sie zeigt Rui Hachimura von den Washington Wizards, der im Jahr 2019 als erster japanischer Spieler in der ersten Runde gedraftet wurde und außerdem als erster japanischer Spieler die NBA-Playoffs erreichte.

Candace Parker ist die erste Frau auf einem NBA-2K-Cover.

Ansonsten gibt es weltweit noch andere bekannte Gesichter zu sehen. Auf dem Cover der Standard Edition und des Cross-Gen Digital Bundles ist der zweifache NBA-All-Star Luka Dončić abgebildet.

Darüber hinaus gibt es noch die NBA 75th Anniversary Edition als Sonderedition, auf deren Cover sind Kareem Abdul-Jabbar, Dirk Nowitzki und Kevin Durant zu sehen.

Das Cross-Gen Digital Bundle und die NBA 75th Anniversary Edition gewähren euch auf Xbox und PlayStation Zugriff auf die Versionen für Xbox Series X/S und Xbox One beziehungsweise PS4 und PS5. Bei der Standard Edition ist das nicht der Fall.

Das Cover der NBA 75th Anniversary Edition.

Das Cover-Artwork für die NBA 75th Anniversary Edition und das Cross-Gen Digital Bundle wurde vom Künstler Charly Palmer aus Atlanta entworfen. Bekannt wurde er in der jüngeren Vergangenheit durch seine "Civil Rights"-Reihe an Gemälden und Kompositionen, die unter dem Titel "America Must Change" veröffentlicht wurden und im Juli 2020 auf dem Titelblatt des Time Magazine zu sehen waren.

NBA 2K22 erscheint am 10. September 2022, für PC (Steam), Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch.