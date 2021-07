Netflix nimmt bald Spiele in sein Angebot auf

Bei Netflix bekommt ihr in naher Zukunft auch Videospiele.

Der Streaming-Dienst wagt einen großen Schritt über Serien und Filme hinaus und möchte Spiele in sein Programm aufnehmen.

Wie Bloomberg berichtet, hat man sich dazu Unterstützung in Form von Mike Verdu an Bord geholt, der den neuen Posten des Vice President of Game Development besetzt.

Zuletzt war Verdu bei Facebook tätig und arbeitete dort mit Entwicklern zusammen, um Spiele auf die Oculus-VR-Headsets zu bringen. Darüber hinaus war Verdu früher bei Electronic Arts, wo er an Marken wie Sims, Plants vs. Zombies und Star Wars arbeitete, sowie zwischen 2009 und 2012 Chief Creative Officer bei Zynga.

Bald mehr als nur Filme und Serien.

Laut Bloomberg sieht der Plan vor, innerhalb eines Jahres Videospiele auf die Plattform zu bringen. Diese sollen dann einfach als neue Kategorie ins eigene Programm aufgenommen werden.

Zudem sei aktuell nicht geplant, für diese Inhalte mehr Geld zu verlangen. Bloomberg beruft sich bei den Informationen auf eine Quelle, die mit der Angelegenheit vertraut sei.

In den kommenden Monaten soll ein Gaming-Team aufgebaut werden, auf der eigenen Webseite gibt es bereits Angebote für Spiele-bezogene Stellen im Unternehmen.

Für Netflix dürfte dieser Schritt dazu dienen, sein Angebot im Vergleich mit der Konkurrenz weiter zu verbessern. Und natürlich könnte es in den kommenden Jahren ein Argument dafür sein, den Preis für ein Abonnement weiter zu erhöhen oder eine zusätzliche Abo-Variante einzuführen.

Aktuell beschäftigt sich Netflix unter anderem mit der Umsetzung vieler bekannter Marken als Serien, unter anderem ist eine Live-Action-Serie zu Resident Evil geplant, eine Adaption von Cuphead ist in Arbeit und auch Assassin's Creed bekommt eine Live-Action-Serie. Zuletzt ging die Animationsserie Resident Evil: Infinite Darkness beim Streaming-Dienst an den Start.