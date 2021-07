Ist das hier der Monster-Hunter-Film, den ihr haben wolltet?

Na, habt ihr den Live-Action-Film zu Monster Hunter schon erfolgreich aus euren Gedanken verdrängt? Okay, jetzt wahrscheinlich nicht mehr, sorry...

Aber vielleicht sagt euch ja ein anderer Monster-Hunter-Film mehr zu, den ihr euch in Kürze anschauen könnt.

Monster Hunter: Legends of the Guild heißt er und er feiert am 12. August 2021 seine Premiere auf Netflix.

Es ist ein 3D-Animationsfilm, der sich mit einem jungen Mann namens Aiden beschäftigt, dessen Dorf von einem Elder Dragon bedroht wird.

Mit einem Mitglied der Jägergilde, Julius, macht er sich auf den Weg, um nach einer Möglichkeit zur Rettung seines Dorfes zu suchen.

Hier ist der Trailer dazu:

Und was sagt ihr dazu? Klar, das ist jetzt keine Pixar-Qualität, aber so schlecht sieht's nicht aus. Besser als der andere Film, oder?

In Sachen Monster Hunter tut sich in jüngster Zeit einiges. Nach Monster Hunter Rise im März erschien zuletzt das neue Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin für Nintendo Switch und PC. Ein mehr als gelungener Ableger und zugleich das beste Beispiel dafür, wie sich eine Marke sinnvoll erweitern lässt.

Auch Monster Hunter Stories 2 wird nach seinem Release von Capcom mit neuen Inhalten versorgt, kurz vor der Veröffentlichung zeigte das Unternehmen eine erste Roadmap für die kommenden Monate. Unter anderem erwarten euch neue Monsties für das Spiel.

Und was Netflix anbelangt... Die machen aktuell nicht nur zahlreiche Filme und Serien zu Videospielen, wie gestern bekannt wurde, möchte der Streaming-Dienst in naher Zukunft auch Spiele in sein Angebot mit aufnehmen.