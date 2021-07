War for Wakanda für Marvel's Avengers ist nicht 25 Stunden lang

Die kommende Erweiterung War for Wakanda für Marvel's Avengers fällt nicht so riesig aus, wie es in diesen Tagen vielleicht den Anschein hatte.

In einem neuen Bericht von Entertainment Weekly war von ganzen 25 Stunden die Rede, was eine große Menge an neue Inhalten bedeutet hätte.

Dabei handelt es sich allerdings um eine "Fehlinterpretation", wie Keano Raubun, Game & Narrative Designer bei Nixxes Software, auf Twitter bestätigt.

Vielmehr wächst die gesamte Hauptstory durch die Veröffentlichung von War for Wakanda auf eine Länge von 25 Stunden an. Rechnet also maximal eher mit rund einer Handvoll Stunden an neuem Gameplay.

Black Panther kommt bald zu Marvel's Avengers.

Indes wird Christopher Judge (Stargate SG-1, Kratos in God of War) King T'Challa beziehungsweise Black Panther in War for Wakanda sprechen.

"Ich habe es sofort abgelehnt", sagt Judge gegenüber EW zu der Rolle. "Es gibt viele Black Panther, aber ich habe wirklich nicht geglaubt, dass jemand jemals wieder T'Challa spielen sollte [nach Boseman]. Die eigentlichen Gespräche gingen weiter und im Grunde genommen habe ich es getan, weil meine Mutter und meine Kinder sagten, wenn ich es nicht täte, würden sie sich von mir distanzieren."

"Um ganz ehrlich zu sein, hatte ich Angst davor, mit dem verglichen zu werden, was Chadwick so wunderbar gemacht hatte. Die einzige Art und Weise, wie ich mich damit auseinandersetzen konnte, war, gar nicht erst zu versuchen, meine Stimme zu vergleichen und meine Performance für sich selbst stehen zu lassen. Ich habe alles hineingesteckt und hoffe, dass die Leute es mögen."

Es gibt zwei Hauptbösewichte in der neuen Erweiterung und ihr könnt unter anderem Shuris Labor einen Besuch abstatten. Die Geschichte dreht sich um T'Challas Geschichte und seine Familie, ebenso um Wakandas Platz als technologisch fortschrittliche Nation in der Welt.

Eine weitere Inspiration ist die sechsteilige Comic-Reihe The Rise of Black Panther. Deren Autor, Evan Narcisse, war in beratender Funktion an War for Wakanda beteiligt.

Die Veröffentlichung von War for Wakanda ist für den August geplant.