Das neue Tom Clancy-Spiel wird heute Abend enthüllt. Splinter Cell ist es aber nicht

Ubisoft wird heute Abend um 20:00 Uhr ein neues Spiel im Tom Clancy Universum ankündigen. Wer nun direkt an Sam Fisher und Splinter Cell denkt, nachdem der gute Sam zuletzt in Ghost Recon und in Rainbow Six Siege Gastauftritte hatte, sollte seine Erwartungen zügeln. Die legendäre Stealth-Reihe hat offenbar zwar einen Bezug zu dem neuen Titel, aber ein Schleich-Spiel für Solisten ist es nicht.

Stattdessen dürfte es sich um das Projekt BattleCat handeln, das als Multiplayer-Crossover zwischen Splinter Cell, Ghost Recon und The Divion gehandelt wird.

Hier ist jedenfalls schon der Link zum Stream heute Abend:

Viel Details dazu sind von offizieller Seite noch nicht bekannt. Ein Logo zeigt den üblichen Tom-Clancy-Soldaten mit einer Neon-Pink reingekritzelten Krone, das Apostroph bei "Clancy's" wich einem Sternchen, was auf das Crossover ebenso hindeutet wie das Versprechen, dass es "wild" würde:

Tomorrow, things are going to get wild ?



Tune in at 11AM PT / 8PM CEST for the worldwide reveal of a brand-new game in the Tom Clancy?s universe. — Ubisoft (@Ubisoft) July 18, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

IGN war sogar noch ein bisschen schneller als Ubisoft selbst und teilte ein paar Sekunden Gameplay, die nach einem Shooter im zerrütteten New York City aussehen. Der Spielcharakter rennt mit MG durch die Gegend, klettert über mit gelber Plane markierte Kisten und nutzt einen platzierbaren Energie-Schutzschild, um sich vor Beschuss zu schützen.

Get a quick taste of a brand-new Ubisoft game right here, right now!



We had a chance to see what it looks like up close, and we can?t wait to tell you more. Keep an eye out on @Ubisoft tomorrow, July 19 at 11:15am PT for the full reveal. pic.twitter.com/nZkZB8kKNf — IGN (@IGN) July 18, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Das sieht nach ziemlichem Shooter-Standard aus. Allerdings dürfte durch das Crossover verschiedener Marken eine gewisse Asymmetrie im Spiel sein, die das ganze spielerisch doch ziemlich interessant gestaltet. Man erinnere sich nur an den Spies vs. Mercs Modus aus dem zweiten Splinter Cell. Da spielte ein Teil der Spieler auch einen Shooter, während der Rest als Spione sein Stealth-Ding machte.

Falls ihr es nicht mitbekommen habt: Ubisoft hat sowohl Rainbow Six Extraction als auch Riders Republic verschoben. Rainbow Six Extraction erscheint sogar erst Anfang nächsten Jahres, was ich nach meinem Anspieltermin durchaus begrüße. Der Titel hat Potenzial und stabile Grundladen. Aber keine Art Direction. Wenn es nach mir ginge, würde ich noch einmal ein anderes Art-Department ransetzen, bis die Aliens endlich furchteinflößend oder zumindest irgendwie origineller aussehen und die Stimmung ein wenig bedrückender rüberkommt. Bisher war das weder Fisch noch Fleisch. Riders Republic erscheint nun Ende Oktober.