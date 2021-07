Der Flight Simulator benötigt rund 100 GB auf eurer Xbox

Wenn ihr in Kürze den Microsoft Flight Simulator auf eurer Xbox Series X oder Xbox Series S spielen möchtet, solltet ihr gegebenenfalls schon mal ein wenig Speicherplatz dafür freiräumen.

Rund 100 GB Speicherplatz sind erforderlich, damit ihr abheben könnt. Genauer gesagt: 97,2 GB.

Die Information stammt von Twitter-Nutzer "Idle Sloth", der einen Screenshot der Xbox-Store-Seite veröffentlichte, die diese Dateigröße anzeigte.

Microsoft Flight Simulator: Standard Edition for Xbox | Download Size: 97.2GB pic.twitter.com/Isxh0WeqEU — Idle Sloth (@IdleSloth84) July 17, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Und wie Pure Xbox anmerkt, handelt es sich dabei lediglich um die Standard Edition. Abhängig davon, auf welcher der beiden Konsolen und welche Edition ihr spielt, könnten es im Endeffekt also noch mehr als 100 GB werden.

Hoffen wir, dass das Spiel auf der Xbox in Zukunft auch noch die Optimierungen bekommt, die die PC-Version letztens erhielt, wodurch deren Downloadgröße um fast die Hälfte reduziert werden konnte.

Für die Rückkehr des Flight Simulators haben Microsoft und Entwickler Asobo viel Lob eingeheimst, seit dem Launch Ende 2020 wurden auch mehrere Updates veröffentlicht, die verschiedene Teile der Welt verbesserten.

So wurden zum Beispiel Japan, die Vereinigten Staaten, Frankreich, die Benelux-Länder, Großbritannien und Irland einer Überarbeitung unterzogen.

Der Flight Simulator erscheint am 27. Juli 2021 für Xbox Series X und Xbox Series S, zum Start kommt er natürlich auch in den Xbox Game Pass. Im Rahmen der E3 wurde vor kurzem eine Top-Gun-Erweiterung für den Flight Simulator angekündigt, die am 19. November 2021 für Xbox und PC erscheinen soll.

Die kommt natürlich passend zu Paramount Pictures' Film Top Gun: Maverick und soll euch aus erster Hand vermitteln, "wie es ist, ein US Navy Top Gun zu sein".