Apex Legends' neue Legende Seer verwandelt seinen Fluch in eine Waffe

Nachdem Valkyrie ihre mechanischen Flügel über die Karten von Apex Legends ausgebreitet hat, gibt es von Entwickler Respawn Entertainment direkt den nächsten Nachschub. In einem neuen Stories-from-the-Outlands-Trailer stellt das Studio die nächste Legende für das Battle-Royale vor.

Seer heißt der neue Schütze mit einer dramatischen Hintergrundgeschichte und einer ganz besonderen Gabe. Seine Geburt stand unter einem schlechten Stern. In einem dunklen Apartment wird der Junge während eines Asteroideneinschlages geboren - von einer Mutter, die das unheilbringende Zeichen der Motte trägt. Als ihr Erstgeborenes wird Seer mit einem Fluch behaftet.

Seine Augen sind kalt und weiß und legen einen Schatten über alles, was sich in ihrem Sichtfeld befindet. So kann sein Blick "einen Berg in Staub, einen König in einen Bettler und einen Ozean in eine Wüste verwandeln".

Aus dem einsamen Kind mit dem unheilvollen Blick wird ein erwachsener Mann, der seinen Fluch nun für den Kampf einzusetzen weiß. Einen ersten Einblick in seine Fähigkeiten bekommen wir am Ende des Trailers mit dem passenden Titel "Metamorphose".

Er kanalisiert seine Kräfte in Form einer leuchtenden Polygon-Motte und schießt diese auf seine Gegner. Was genau mit diesem geschieht, sehen wir nicht. Auf der offiziellen Webseite schreibt Respawn über Seer: "Mit Mikrodrohnen und dem 'Auge des Künstlers' erkennt Seer Gelegenheiten, die anderen Legenden entgehen könnten, und nutzt sie auf die schönste Art und Weise, die er kann."

Ich bin mal gespannt, wie künstlerisch anspruchsvoll die Fähigkeiten des mysteriösen Motten-Manns tatsächlich sind. Im Trailer, der in Zusammenarbeit mit Robert Valley von "Love, Death & Robots" entstand, macht Seer echt Laune.

Der Trailer kommt kurz vor EA Play Live am 22. Juli und das nicht aus reinem Zufall. Bei der Live-Show am Donnerstag gibt es neue Informationen über die nächste Apex-Saison, die unter anderem Ranglisten-Spiele für den Arena-Modus mit ins Game bringt.

Apex Legends wurde am 4. Februar 2019 veröffentlicht und ist aktuell auf PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch spielbar.