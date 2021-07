Cyberpunk 2077: Dataminer findet Hinweise auf kostenlose DLC und Erweiterungen

Cyberpunk 2077 wurde vielen Patches unterzogen und ist seit einiger Zeit sogar wieder im PlayStation Store verfügbar. Obwohl böse Stimmen vermuten, dass CD Projekt Red das Spiel fallen lassen wird, sobald es vernünftig läuft, findet ein Dataminer Hinweise auf kommende DLCs und Erweiterungen.

Bekommen wir also doch noch die versprochene Menge an zusätzlichen Inhalten? Noch im Frühjahr hieß es von CDPR, dass Cyberpunk 2077 "nicht weniger DLCs als The Witcher 3" bekommen soll - also 16 kleinere Gratis-DLCs und zwei größere Story-Erweiterungen.

Einige der geplanten Inhalte wurden nun von einem Dataminer entdeckt. Reddit-Nutzer Saint-Pirate stach in die Daten-See des Spiels und fand ganze 17 DLCs und weitere zwei Erweiterungen mit den Titeln EP1 und EP2. Die erste Erweiterung soll Pacifica mit einer neuen Combat-Zone, neuen Quests und Orten füttern.

Hier ist die Liste der Namen aller gefundenen DLCs:

dlc1_swp

dlc2_jposes

dlc3_kab01

dlc4_quartz

dlc5_jackets

dlc6_apart

dlc7_pwp

dlc8_Spiegel

dlc9_arr06

dlc10_monster

dlc11_jlook

dlc12_mfinish

dlc13_twp

dlc14_arr12

dlc15_ngplus

dlc16_jpn06

dlc17_bwp

Das Kürzel "WP" bedeutet laut den Redditor vermutlich "Weapon Pack" und könnte somit neue Waffen ins Spiel bringen. Das "S" steht dann für "smart", das "P" für "power", "B" für "blunt" (stumpf) und "T" könnte für "thermisch" oder "tech" stehen.

Ob die Inhalte letztendlich im Spiel landen oder bereits verworfen wurden, ist nicht sicher. Das Studio selbst hat diese Informationen noch nicht bestätigt.

Ursprünglich waren diese Inhalte für Anfang 2021 geplant, konnten aufgrund der vielen Patches und des Hackerangriffs nicht rechtzeitig umgesetzt werden. Jetzt da das Spiel zumindest wieder gut genug für den PlayStation Store ist, kann sich das Studio theoretisch auch wieder den spaßigeren Inhalten widmen.

Was für DLCs würdet ihr euch für das Rollenspiel wünschen?