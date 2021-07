Switch Online: Klebriger Plattformspaß mit den nächsten SNES-Spielen

Was werden wohl die nächsten SNES-Spiele für Switch Online? Genau diese Frage beantwortet Nintendo nun und zeigt die drei neuen Titel, die nächste Woche für den Online-Dienst der Switch freigeschaltet werden.

Eines ist dabei klebriger als das andere. Ab dem 28. Juli 2021 könnt ihr euch über die beiden Plattformspiele Claymates und Jelly Boy sowie den explosiven Puzzler Bombuzal freuen.

Mit Claymates bekommt ihr einen Plattformer aus dem Jahr 1993, bei dem ihr euch in eine Vielzahl von Lehmtieren verwandeln könnt, um die verschiedenen Teile der Level zu erreichen. Das Spiel wurde von demselben Team entwickelt wie auch die ClayFighter-Kampfspiele.

Hier seid ihr zum Beispiel eine Ente.

Wenn ihr nicht an Claymates hängen bleibt, dann vielleicht an Jelly Boy? Immerhin besteht der Held hier aus Gelee und kann dadurch unterschiedliche Formen annehmen, um Hindernisse zu umgehen. Dieser 26 Jahre alte Plattformer ist Calymates nicht unähnlich und wurde bisher nur in Europa veröffentlicht.

Der älteste Neuzugang für nächste Woche ist Bombuzal. Dieses strategische Puzzlespiel mit einem bombastischen Twist gibt es schon seit 1988 und hieß bei seiner Veröffentlichung auf der SNES Ka-Blooey. Warum sich Nintendo hier für einen neuen Namen entschieden hat, wissen wir nicht. Das Spiel bleibt jedenfalls dasselbe: Ihr müsst alle Bomben auf einer Insel in die Luft jagen, ohne dabei zu sterben.

Das Gesicht, wenn ich hoffe, dass ich mich nicht aus Versehen getötet habe:

Nintendo beschreibt seinen Nachschub für die Online-Bibliothek folgendermaßen:

Claymates: Schlüpft in die Rolle von Clayton, dem Sohn von Professor Putty. Dein Vater hat einen Durchbruch erzielt, und mit dem von ihm geschaffenen Serum können lebende Kreaturen in Lehm verwandelt werden! Du wirst vielen Gefahren begegnen, aber du hast die Fähigkeit, dich in fünf verschiedene Tiere zu verwandeln. Du brauchst sie alle, um zu rennen, zu springen, zu fliegen, zu schwimmen und an den Hindernissen vorbeizuklettern, die sich dir in den Weg stellen.

Jelly Boy: In diesem Jump'n'Run-Spiel, das 1995 ursprünglich nur in Europa erschien, bist Du Jelly Boy, eine Süßigkeit, die durch die Kraft des Blitzes zum Leben erweckt wurde. Sie sind zum Leben erwacht und wissen nur eines: Du musst aus der Süßigkeitenfabrik entkommen. Um zu entkommen, müssen Sie Puzzleteile sammeln und die feindlichen Schwergewichte überleben, die versuchen, dich aufzuhalten. Du wirst all deinen Verstand, deine Fähigkeiten und deine Gestaltwandlerfähigkeiten brauchen, um dieses verrückte Abenteuer zu überstehen.

Das Spiel ist der 'Hammer'.

Bombuzal: Zünde jede Bombe in jedem Level strategisch und bringe Dich in Sicherheit, wenn sich der Staub gelegt hat. In diesem Puzzlespiel musst Du schnell sein, denn die Zeit ist knapp. Stelle nur sicher, dass Du die Größe jeder Explosion berücksichtigst, oder sie könnte ein Loch in all Deine sorgfältige Planung sprengen. Viel Glück und viel Spaß!

Anfang des Monats erklärte Nintendo, dass der Switch-Hersteller seinen Online-Service attraktiver machen wolle. Eine größere Auswahl an SNES-Spielen ist schonmal ein guter erster Schritt auf einem langen Fußmarsch.