WoW als Brettspiel: Wrath of the Lich King gibt es jetzt zum vorbestellen!

WoW gibt es bald nicht nur virtuell, sondern auch analog: World of Warcraft: Wrath of the Lich King wird ein neues Brettspiel zur berühmten Videospiel-Franchise. Ab jetzt könnt ihr das Abenteuer für das heimische Wohnzimmer vorbestellen und einen Preis und einen Release-Zeitraum gibt es jetzt auch.

Das Brettspiel von Pandemic System - vielleicht nicht der ideale Firmenname aktuell - erscheint im November 2021 und könnte für Fans der fantasievollen Welt von WoW vielleicht ein guter Begleiter für kalte Herbstabende sein. Mit sieben verschiedenen Charakteren, Quests, monströsen Gegnern und mehr sieht das Fantasy-Spiel mit Anklängen an Tabletop-RPGs jedenfalls wie etwas aus, mit dem man ordentlich Zeit totschlagen kann.

Wie der Titel schon sagt, stellt ihr euch in diesem Brettspiel dem Lich-König und seinen Schergen in der gefrorenen Landschaft von Azeroth. Indem ihr Aufgaben erfüllt und die untoten Horden besiegt, rückt ihr dem Feind immer weiter auf die Pelle bis hin zum Showdown im Eispalast. Insgesamt könnt ihr mit bis zu fünf Leuten in die Schlacht ziehen.

Das Trailer-Video setzt das Spielbrett zwar ziemlich nett und atmosphärisch mit Kunstschnee in Szene, aber da müssen wir euch dann doch leider enttäuschen: Dieser Effekt ist vermutlich nicht inbegriffen, wenn ihr euch das Spiel holt.

So sieht die Welt von WoW in Brettspiel-Form aus

Bei einer Vorbestellung kostet der ganze Spaß bei uns knackige 75,00 Euro und soll laut dem Shop von Blizzard bis spätestens einschließlich ersten November verschickt werden.