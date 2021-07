Mit der PS5 könnt ihr jetzt Apple TV+ 6 Monate lang gratis abstauben!

Ab heute könnt ihr ein Jahr lang ein Angebot auf der Playstation 5 nutzen, mit dem ihr den Videodienst Apple TV+ für ganze 6 Monate lang kostenlos bekommt. Dazu müsst ihr nur die App zum Streaming-Service auf eurer Konsole installieren.

Wenn ihr also Lust auf die originalen Filme und Serien von Apple TV habt, so zum Beispiel die Comedy-Serie Ted Lasso, dann könnt ihr sie euch jetzt 6 Monate lang kostenlos reinziehen. Einfordern könnt ihr das Angebot allerdings wirklich nur dann, wenn ihr eine PS5 habt - leider noch etwas mehr Salz in die Wunden derjenigen, die schon sehnsüchtig warten. Aber keine Sorge, ihr habt bis zum 22. Juli 2022 Zeit!

Schritt für Schritt müsst ihr erst die App zu Apple TV+ auf eure PS5 laden, dann den Anweisungen folgen, die auf dem Bildschirm und euch danach mit einer Apple-ID anmelden - entweder eine bestehende oder ihr macht euch eine neue. Danach solltet ihr Zugriff auf die 6 Monate Gratis-Streaming haben.

Aber Vorsicht, nicht in die Abo-Falle treten: Wie so oft gibt es die 6 Monate zwar gratis, danach verlängert sich das Spiel aber automatisch. Wenn ihr also zu den Leuten gehört, die sich sehr schwertun, so etwas wieder zu kündigen, solltet ihr euch das vielleicht zwei Mal überlegen.

Generell ist es immer gut, sich die Bedingungen des Angebots einmal ganz genau durchzulesen. Auf der Playstation-Seite findet ihr zum Beispiel auch alle Länder, die an der Aktion teilnehmen.

Der Apple Streaming-Service ist mit Sicherheit nicht mit so viel bekannten Serien gefüllt wie zum Beispiel Netflix oder Disney +, es gibt aber auch dort einiges zu gucken. In der Serie Mythic Quest geht es zum Beispiel auf schräge, lustige Weise um den Alltag in einem Spielestudio.