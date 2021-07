Sommer-Sale im Epic Games Store! Noch mehr Angebote und bis zu 75 Prozent Rabatt für euch

Noch mehr neue Angebote! Diesmal ist der Epic Games Store an der Reihe und hat seinen Sommer-Sale 2021 gestartet.

Bis zum 5. August 2021 läuft die Aktion und je nach Titel sind laut Epic Games bis zu 75 Prozent Rabatt drin.

Hier gelangt ihr zur Sale-Seite im Epic Games Store und nachfolgend haben wir einfach mal ein paar Angebote für euch herausgepickt:

Viele Spiele sind im Preis reduziert.

Das war natürlich längst nicht alles. In die Karibik verschlägt es euch zum Beispiel mit Port Royale 4 (29,99 Euro statt 39,99), mit Crysis Remastered (14,99 Euro statt 29,99) erlebt ihr Cryteks Shooter in neuem Glanz, in Hitman 3 (29,99 Euro statt 59,99) betätigt ihr euch einmal mehr als Auftragskiller, in Tony Hawk's Pro Skater 1+2 (33,74 Euro statt 44,99 Euro) erlebt ihr die beiden Klassiker in modernisierter Form und neben Titeln wie The Last Campfire (7,49 Euro statt 14,99 Euro) und Spiritfarer (16,49 Euro statt 24,99) gibt es noch viele weitere Indie-Titel zum Entdecken.

Wer lieber nach Angeboten für die PlayStation 5 und PlayStation 4 sucht, wird bei den Sommerangeboten im PlayStation Store fündig.