Shadow of the Tomb Raider läuft jetzt in 4K und 60fps auf der PS5 dank Update

Die letzte waghalsige Tour der berühmten Abenteuerin Lara Croft hat den neuen Patch 2.01 erhalten. Damit läuft das Action-Adventure von 2018 auf der PS5 in 4K mit 60fps Bildrate.

Das neuste Update macht tatsächlich nur eines: In einem Modus für hohe Auflösung unterstützt das Spiel jetzt 4K auf höherer Bildrate auf der PS5 heißt es in der Update-Beschreibung. Mehr steht nicht in den Patch-Notes, aber eine höhere Bildrate könnte bei einem Action-Game wie Tomb Raider schon etwas hermachen.

Bei Shadow of the Tomb Raider handelt es sich um den 12. Teil der Abenteuerreihe und um das Finale der neuen Lara-Trilogie. Darin basiert die Hauptdarstellerin mit Camilla Anne Luddington auf einer echten Schauspielerin und gab der guten alten Lara so einen realistischeren Anstrich als die comicartigere, vielleicht etwas verklärte Originalversion.

Die Reboot-Trilogie startete mit Tomb Raider 2013, dann folgte Rise of the Tom Raider und zuletzt eben Shadow of the Tomb Raider.

So richtig begeistert guckt sie nicht, aber es gibt sie jetzt in höherer Auflösung und Framerate!

Im letzten Teil der neuen Lara-Abenteuer begibt sich die mutige Hauptfigur wieder in die Wildnis und setzt sich dort nicht nur mit Widersachern, sondern auch mit den Gefahren des Dschungels auseinander: egal ob mit Messer, Pfeil und Bogen oder einem Maschinengewehr. Man klettert, überwindet Hindernisse, taucht, löst Rätsel und kämpft sich durch den unbarmherzigen Urwald.

Das Action-Adventure stammt von Entwicklerstudio Eidos-Montréal und wurde von Square Enix für PC, Xbox One und PS4 veröffentlicht. Im Frühjahr wurde die Reboot-Trilogie noch einmal veröffentlicht, allerdings enthielt sie zu diesem Zeitpunkt keine spezifischen Features für die neue Konsolen-Generation, genauso wenig wie neue Features oder Zusatzinhalte.