Sony hat die PS Plus Spiele für August frühzeitig gelakt!

Die PS Plus Spiele werden normalerweise mit etwas Tamtam im Playstation-Blog angekündigt, diesmal hat Sony die Titel für den August aber offenbar vorzeitig geleakt. Die drei kommenden Titel wurden nämlich bereits vor einer großen Enthüllung auf der Webseite gelistet und es gibt Arenakämpfe, Zombies und Tennis.

Ab dem dritten August sollen Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville, Tennis World Tour 2 und Hunter's Arena: Legends ab dem 3. August PS-Plus-Abo erhältlich sein. Darauf wies ein Eintrag auf der Playstation-Seite hin.

Bei Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville handelt es sich um einen Shooter-Ableger der Reihe von 2019, die mit berühmten Tower-Defence-Vorgartenschlachten zwischen Untoten und Pflanzen begann. Entwickelt wurde das Ganze von PopCap Games und von EA veröffentlicht.

Hunter's Arena: Legends ist einer der Titel, aber exklusiv für die PS5

Wer es gerne weniger bizarr und dafür etwas gesitteter haben will, kann mit Tennis World Tour 2 stattdessen auf den virtuellen Sportplatz, um euch mit einigen Weltspielern zu messen. Viele positive Kritiken konnte die Sportsimulation von Big Ant Studios und Nacon zum Release 2020 nicht unbedingt einfahren, dem Spiel fehlte es offenbar an Feinschliff - als Teil des Abos schadet es aber ja nicht, es auszuprobieren.

Als drittes gibt es noch Hunter's Arena: Legends, ein Fantasy-Battle-Royale, das bisher nur für den PC erschienen war. Am 3. August kommt es allerdings dann auch auf die Playstation und gleich auch in das PS Plus Abo. Keine zu große Überraschung, denn das hatte Sony bereits angekündigt. Dieser Multiplayer-Titel ist allerdings nur für die Playstation 5 im Abo enthalten.

Gut, die PS-Plus-Spiele waren letzten Monat mit A Plague Tale: Innocence, WWE 2K Battlegrounds und Call of Duty: Black Ops 4 vielleicht etwas ergiebiger, aber wer weiß: Eventuell habt ihr ja genau auf diese drei Titel im August darauf gewartet? Die ganz großen Hits scheint Sony jedenfalls im August nicht rauszuhauen, wie sich Hunter's Arena: Legends auf der Konsole schlägt, wird sich aber erst noch zeigen.