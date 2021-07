Sony nennt Returnal einen "Mega Hit"

Returnal scheint für Sony wohl ein großer Erfolg gewesen zu sein, denn das Studio zeigt sich sehr zufrieden mit dem Roguelike-Shooter. Darauf deutet eine kleine Änderung auf der offiziellen Sony-Webseite hin.

Wie der Markt-Analyst Benji-Sales auf Twitter anmerkt, lobt Sony das Spiel jetzt neuerdings in höchsten Tönen. Auf der Internetseite wird Housmaque nämlich als "Studio hinter dem Mega-Hit Returnal" bezeichnet, wie ein Screenshot auf Twitter zeigt:

According to the updated PlayStation Studios website, Returnal from Housemarque is considered a "mega hit" by Sonyhttps://t.co/aYKlNrhEJU pic.twitter.com/miuOqNIX3F — Benji-Sales (@BenjiSales) July 23, 2021

Das kommt vielleicht etwas überraschend, denn der PS5-Exklusivtitel war zwar nicht unbeliebt, dass es sich aber für Sony um einen derartigen Erfolg handelt, war bisher nicht klar. Eventuell war Returnal für Sony also auch finanziell erfolgreicher, als man zuerst angenommen hätte.

Auf Kollege Alex war in seinem Test des bockschweren Bullet-Hell-Shooters angetan von der düsteren Reise der Astronautin Selene auf den Planeten Atropos. Dort erlebt sie die Roguelike-Elemente des Spiels auch innerhalb der Story wieder, denn sie wird dort in einem Kreislauf aus Tod und Wiedergeburt gefangen, aus dem es auszubrechen gilt.

In immer wieder neuen, zufällig generierten Runs - wie sich das für Roguelike eben gehört - ballert man sich in der dritten Person durch tentakelige Alienmonster und versucht, so weit wie möglich zu überleben, bis man nach dem Tod wieder zurückgeworfen wird und die reizüberflutenden Laserschlachten wieder von vorne beginnen.

Das Entwicklerstudio Housemarque war verantwortlich für den Sci-Fi-Shooter, den man exklusiv für Sonys PS5 entwickelt hatte. Eben diese Firma hat Sony anschließend auch offiziell für sich angeworben und zeigt damit bereits, welches Potenzial das Spieleunternehmen noch bei Housemarque vermutet.